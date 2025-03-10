Вучич заявил о риске госпереворота

«Главным требованием после захвата госструктур, как они это задумали, будет формирование некого “переходного правительства”. Не могут свергнуть президента, потому что знают, что так бы вошли в противостояние с армией, хотят или переходного правительства, или добраться до меня. Я хочу вам подтвердить то, что уже говорил, это сейчас реальность — пока я жив, не соглашусь ни на какое переходное правительство, никаких чудес, которые они требуют. Должны будут меня убить, по-другому не получится, это мой завет сербскому народу», — заявил Вучич, трансляцию вело агентство Танюг. Сербский лидер эмоционально добавил, что не отдаст государство «лжецам».