Госсекретарь США заявил, что Украина должна уступить территории

Его слова приводит The New York Times.
«Я думаю, что обе стороны должны прийти к пониманию того, что военного решения этой ситуации не существует. Русские не могут завоевать всю Украину, и очевидно, что Украине будет очень трудно в течение любого разумного периода времени заставить русских вернуться на позиции 2014 года», — сказал госсекретарь.
Рубио отметил, что в будущих переговорах надо определить, на какие уступки готова пойти Россия, и добавил: «Мы не знаем, насколько они [с Киевом] на самом деле далеки друг от друга». По его словам, американская делегация обсудит возобновление военной помощи Украине, если Киев действительно покажет готовность к миру.
Американская делегация хочет убедиться, что Киев готов к трудным решениям, как и Москве «придется пойти на трудные шаги, чтобы положить конец этому конфликту или хотя бы приостановить его каким-либо образом, в той или иной форме».
«Могу вас заверить, мы не будем оказывать военную помощь русским», — добавил госсекретарь США.
Трамп тоже говорил, что обеим сторонам российско-украинского конфликта придется пойти на компромиссы, отмечая, что без этого «не заключить ни одну сделку». В конце февраля он обещал, что США постараются помочь Украине вернуть как можно больше утраченных территорий, при этом глава Пентагона Пит Хегсет назвал невозможным ее возвращение к границам 2014 года.
Россия исключает территориальные уступки Украине, в числе требований для начала переговоров президент Владимир Путин прошлым летом называл вывод украинских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, что в Киеве назвали ультиматумом.