Госсекретарь США заявил, что Украина должна уступить территории

Трамп тоже говорил, что обеим сторонам российско-украинского конфликта придется пойти на компромиссы, отмечая, что без этого «не заключить ни одну сделку». В конце февраля он обещал, что США постараются помочь Украине вернуть как можно больше утраченных территорий, при этом глава Пентагона Пит Хегсет назвал невозможным ее возвращение к границам 2014 года.