Военнослужащие 155-й бригады морской пехоты, наступавшие в районе Южного, а также штурмовые группы 30-го полка и спецназа «Ахмат», соединились у хутора Кубаткин, сомкнув фланги.
«Силы 155 бригады морской пехоты, атакующие в районе Южного, а также зачищавшие Ивашковский лес штурмовики 30-го полка и СпН “Ахмат” ВС РФ, замкнули фланги у хутора Кубаткин, где круговую оборону держали бойцы героической операции “Поток”, — говорится в сообщении.
Операция «Поток», включающая скрытное проникновение в тыл противника через трубопровод в Курской области, ранее использовавшийся для транспортировки газа в Европу, была оценена как успешная. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что эта операция станет частью учебников по истории.