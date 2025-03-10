Российские войска успешно соединились с подразделениями операции «Поток»

Операция «Поток», включающая скрытное проникновение в тыл противника через трубопровод в Курской области, ранее использовавшийся для транспортировки газа в Европу, была оценена как успешная. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что эта операция станет частью учебников по истории.