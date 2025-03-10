Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении вооруженных формирований Украины (ВФУ), обвиняемых в совершении террористического акта против гражданского населения в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Как установило следствие, 10 марта 2025 года в поселке Белая Беловского района Курской области военнослужащие ВФУ произвели преднамеренный обстрел продуктового магазина, где находились мирные жители. Данный акт привел к жертвам среди гражданского населения.
В рамках предварительного следствия планируется установить всех военнослужащих украинских формирований, причастных к этому инциденту, и привлечь их к уголовной ответственности за совершенные преступления против гражданских лиц.
Ранее мирные жители села Селидово в ДНР рассказали, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) жестоко расправлялись с гражданскими, при этом люди не покидали населенный пункт, потому что ждали спасения от российских военнослужащих.