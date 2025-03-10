Рубио: Киев должен будет уступить РФ территории в рамках любого соглашения

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в рамках любого будущего мирного соглашения Украина должна будет уступить определенные территории Российской Федерации. Это заявление было сделано им в ходе перелета в Саудовскую Аравию, как сообщает The New York Times.
Рубио подчеркнул, что основным результатом предстоящих переговоров с украинской делегацией должно стать четкое понимание того, что обе стороны готовы пойти на сложные компромиссы для завершения конфликта или хотя бы его приостановки. Он акцентировал внимание на необходимости принятия трудных решений.
По его словам, ни одна из сторон не сможет достичь военного решения существующей ситуации. Рубио также отметил, что Украине будет крайне сложно вернуть контроль над территориями, утерянными в 2014 году.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников писало, что представители США в ходе встречи в Саудовской Аравии намерены выяснить, готов ли Киев сделать «материальные уступки» в переговорах с Москвой.