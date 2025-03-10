Рубио: Киев должен будет уступить РФ территории в рамках любого соглашения

Рубио подчеркнул, что основным результатом предстоящих переговоров с украинской делегацией должно стать четкое понимание того, что обе стороны готовы пойти на сложные компромиссы для завершения конфликта или хотя бы его приостановки. Он акцентировал внимание на необходимости принятия трудных решений.