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Захарова призвала Данию защищать Гренландию вместо отправки войск на Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление властей Дании о готовности отправить военный контингент на Украину для поддержки миротворческой миссии. В Telegram-канале Захарова посоветовала Дании сосредоточиться на защите Гренландии.

Источник: Life.ru

«Дико извиняюсь: а Гренландию кто будет охранять? Наверное, понаехавшие в Данию беженцы с Украины?» — иронично спросила дипломат.

10 марта экс-премьер Дании Расмуссен и министр обороны Троэльс Поульсон сообщили, что Копенгаген готов отправить своих миротворцев на Украину при необходимости. Однако конкретных планов пока нет.

Напомним, во время речи в Конгрессе президент Дональд Трамп заявил, что Гренландия «так или иначе» станет частью США. Несмотря на отказ Дании, США продолжают настаивать на своих намерениях относительно этого острова.