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Маск заявил об украинском следе в кибератаке на соцсеть Х

ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в интервью телеканалу Fox News о наличии украинских IP-адресов, причастных к массированной кибератаке на социальную сеть Х.

Источник: AP 2024

«Мы не знаем точно, что произошло, но была совершена масштабная кибератака с целью вывести из строя систему X с IP-адресами, происходящими из зоны Украины», — сообщил Маск.

Ранее Маск сообщил, что в отношении социальной сети Х была предпринята крупная кибератака, при этом миллиардер допустил, что в это была вовлечена большая скоординированная группа или страна.

В понедельник, согласно данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пользователи соцсети X из ряда стран дважды сообщали о масштабном сбое в работе соцсети. Пользователи преимущественно жалуются на работу мобильного приложения и сайта, также фиксируются проблемы соединения с сервером.

X Corp. — американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании — соцсети Twitter. Затем был проведен ребрендинг — логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.