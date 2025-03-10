Маск заявил об украинском следе в кибератаке на соцсеть Х

«Мы не знаем точно, что произошло, но была совершена масштабная кибератака с целью вывести из строя систему X с IP-адресами, происходящими из зоны Украины», — сообщил Маск.
Ранее Маск сообщил, что в отношении социальной сети Х была предпринята крупная кибератака, при этом миллиардер допустил, что в это была вовлечена большая скоординированная группа или страна.
В понедельник, согласно данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пользователи соцсети X из ряда стран дважды сообщали о масштабном сбое в работе соцсети. Пользователи преимущественно жалуются на работу мобильного приложения и сайта, также фиксируются проблемы соединения с сервером.
X Corp. — американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании — соцсети Twitter. Затем был проведен ребрендинг — логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.