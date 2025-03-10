Стармер и Трамп обсудили возобновление передачи разведданных Украине

В своем заявлении Стармер выразил надежду на благоприятный исход этих переговоров, который открыл бы путь для восстановления военной помощи и предоставления разведывательных данных от США. По информации офиса премьера, Британия активно следит за развитием ситуации и старается способствовать решению текущих проблем.