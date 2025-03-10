Стармер и Трамп обсудили возобновление передачи разведданных Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил с президентом США Дональдом Трампом возможность возобновления передачи американских разведывательных данных Украине. Об этом стало известно в понедельник из сообщения, размещенного на официальном сайте Даунинг-стрит.
Разговор лидеров произошел накануне переговоров между делегациями США и Украины, которые должны пройти в Саудовской Аравии.
В своем заявлении Стармер выразил надежду на благоприятный исход этих переговоров, который открыл бы путь для восстановления военной помощи и предоставления разведывательных данных от США. По информации офиса премьера, Британия активно следит за развитием ситуации и старается способствовать решению текущих проблем.
Кир Стармер также рассказал Трампу о встречах, которые имели место в выходные дни с представителями Украины, и подтвердил приверженность обеих сторон к поиску мирного решения конфликта.
Ранее сообщалось, что Великобритания хочет создать группу для обмена разведданными с Киевом. При этом не раскрывается, какие именно страны могли бы стать участниками предполагаемой подгруппы.