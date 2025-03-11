Миллиардер Мордашов ослабил позиции самого хайпового губернатора страны

Ранее агентство сообщало о том, что арестованные в конце февраля вологодские чиновники испортили Филимонову имидж. Требуя взятку с местной лесозаготовительной компании, они затронули интересы крупных федеральных игроков, за что поплатится и сам глава региона. А его многочисленные оппоненты, увидев отсутствие серьезной протекции Москвы, будут действовать жестче.