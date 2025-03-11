Миллиардер Мордашов ослабил позиции самого хайпового губернатора страны

Георгий Филимонов ослаб в результате конфликта с миллиардером Мордашовым.
Известный вологодский губернатор Георгий Филимонов ослабил позиции из-за конфликта с бенефициаром «Северстали», миллиардером Алексеем Мордашовым и ареста вице-губернатора Дениса Алексеева. Об этом говорится в рейтинге политической устойчивости от коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко.
«Из “зеленой зоны” вышел губернатор Вологодской области Георгий Филимонов на фоне обострения противостояния с “Северсталью” и главой компании Алексеем Мордашовым, а также из-за задержания вице-губернатора области Дениса Алексеева», — сказано в докладе.
Авторы рейтинга определяют политическую устойчивость губернаторов по девяти критериям. Приносят баллы только шесть — поддержка со стороны федеральных политиков, наличие больших проектов, экономическая привлекательность региона, окончание полномочий, позиционирование и качество политического менеджмента. Другие три — отнимают баллы. Это федеральные и региональные конфликты, а также аресты.
В рейтинге Филимонов стал лидером по количеству отнятых баллов. Суммарно он потерял шесть очков за региональные конфликты и аресты. Всего Филимонов получил 15 баллов, что снизило его позиции до «середняков».
Ранее агентство сообщало о том, что арестованные в конце февраля вологодские чиновники испортили Филимонову имидж. Требуя взятку с местной лесозаготовительной компании, они затронули интересы крупных федеральных игроков, за что поплатится и сам глава региона. А его многочисленные оппоненты, увидев отсутствие серьезной протекции Москвы, будут действовать жестче.