Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разлитый в Черном море мазут усилит краснодарского губернатора

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев может усилить позиции после экологической катастрофы, случившейся из-за разлива мазута в Черном море. Так утверждают авторы нового рейтинга политической устойчивости губернаторов коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

Губернатор Кондратьев может усилить позиции после экологической катастрофы.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев может усилить позиции после экологической катастрофы, случившейся из-за разлива мазута в Черном море. Так утверждают авторы нового рейтинга политической устойчивости губернаторов коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

«Особое внимание будет приковано к кампании в Краснодарском крае, предвыборный фон которой во многом будет зависеть от степени успешности ликвидации последствий разлива мазута в Черном море. Не исключено, что консолидация ресурсов и востребованность антикризисных мер лишь укрепит позиции Вениамина Кондратьева по аналогии с ситуацией в Оренбургской области, где наводнение не помешало губернатору Денису Паслеру переизбраться на пост губернатора», — говорится в исследовании.

Вениамин Кондратьев стал одним из семи губернаторов, которые попали в «зеленую зону» рейтинга. Всего в докладе фигурируют 19 глав регионов, которым в 2025 году предстоят выборы.

В декабре губернатор Вениамин Кондратьев дезинформировал Владимира Путина, публично доложив ему, что не нуждается в федеральной поддержке и введении режима ЧС. Как выяснилось позже, регион не справлялся с последствиями катастрофы самостоятельно.