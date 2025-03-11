Разлитый в Черном море мазут усилит краснодарского губернатора

«Особое внимание будет приковано к кампании в Краснодарском крае, предвыборный фон которой во многом будет зависеть от степени успешности ликвидации последствий разлива мазута в Черном море. Не исключено, что консолидация ресурсов и востребованность антикризисных мер лишь укрепит позиции Вениамина Кондратьева по аналогии с ситуацией в Оренбургской области, где наводнение не помешало губернатору Денису Паслеру переизбраться на пост губернатора», — говорится в исследовании.