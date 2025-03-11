Разлитый в Черном море мазут усилит краснодарского губернатора

Губернатор Кондратьев может усилить позиции после экологической катастрофы.
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев может усилить позиции после экологической катастрофы, случившейся из-за разлива мазута в Черном море. Так утверждают авторы нового рейтинга политической устойчивости губернаторов коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
«Особое внимание будет приковано к кампании в Краснодарском крае, предвыборный фон которой во многом будет зависеть от степени успешности ликвидации последствий разлива мазута в Черном море. Не исключено, что консолидация ресурсов и востребованность антикризисных мер лишь укрепит позиции Вениамина Кондратьева по аналогии с ситуацией в Оренбургской области, где наводнение не помешало губернатору Денису Паслеру переизбраться на пост губернатора», — говорится в исследовании.
Вениамин Кондратьев стал одним из семи губернаторов, которые попали в «зеленую зону» рейтинга. Всего в докладе фигурируют 19 глав регионов, которым в 2025 году предстоят выборы.
В декабре губернатор Вениамин Кондратьев дезинформировал Владимира Путина, публично доложив ему, что не нуждается в федеральной поддержке и введении режима ЧС. Как выяснилось позже, регион не справлялся с последствиями катастрофы самостоятельно.