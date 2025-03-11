Опальный губернатор-коммунист вышел из «политической изоляции»

«Отметим выход из “красной зоны” главы Хакасии Валентина Коновалова. Представитель КПРФ вышел из условной политической изоляции, получив первую за время губернаторства аудиенцию у президента Владимира Путина и заручившись поддержкой председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко», — отмечают эксперты.