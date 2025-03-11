Рубио заявил, что Украина должна уступить территории при любом мирном соглашении

«Самое главное, с чем мы должны отсюда (с переговоров с украинской делегацией — Прим. Life.ru) уйти, — это твёрдое ощущение того, что Украина готова пойти на трудные шаги, как и россиянам придётся пойти на трудные шаги, чтобы положить конец этому конфликту или, по крайней мере, приостановить его каким-либо образом, в той или иной форме», — заявил госсекретарь США.