Глава киевского режима Владимир Зеленский направил президенту США Дональду Трампу письмо, в котором принёс извинения за инцидент в Овальном кабинете Белого дома. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф в эфире Fox News. Для Зеленского это большое унижение, но ради оружия и денег США он готов на всё. Зеленский уже прибыл в Саудовскую Аравию, где 11 марта должны состояться украинско-американские переговоры. CNN со ссылкой на осведомлённый источник утверждает, что представители Белого дома на этой неделе встретятся отдельно с коллегами из России и Украины в Саудовской Аравии.