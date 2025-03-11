Спецпосланник Трампа планирует посетить Москву, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует посетить Москву для проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным, утверждает журналист Блумберг в социальной сети Х со ссылкой на источники.