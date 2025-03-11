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Спецпосланник Трампа планирует посетить Москву, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует посетить Москву для проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным, утверждает журналист Блумберг в социальной сети Х со ссылкой на источники.

Источник: YURI KOCHETKOV/EPA/TASS

«Посланник президента Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф планирует посетить Москву для встречи с президентом Путиным», — говорится в публикации журналиста издания.

Дата возможного визита в российскую столицу не уточняется.