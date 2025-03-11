Как брат вице-президента США Нэйт Вэнс был карателем в батальоне ВСУ «Волки Да Винчи»

— Джей Ди — хороший парень, умный. Когда он критиковал помощь Украине, я говорил себе, что это потому, что он должен был угодить определённому электорату, что это была политическая игра. Но то, что они (то есть с Трампом в Овальном кабинете. — Прим. Life.ru) сделали с Зеленским, было актом абсолютной недобросовестности, — цитирует Нэйта Le Figaro. — Быть твоей семьёй не означает, что я приму то, что ты убиваешь моих товарищей.