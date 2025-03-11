Глава Роспотребнадзора пообщалась с волгоградскими студентами-медиками

Будущим коллегам, изучающим медико-профилактическое дело, она рассказала о том, как в России развивается устойчивая система профилактики, выявления и реагирования на угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, какие современные технологии используются.
Очень подробно Анна Попова остановилась и на функционале Роспотребнадзора, который обеспечивает эпидемиологическую безопасность страны в разветвленной сети современных лабораторий, научно-исследовательских институтах, противочумных станциях. При этом она отметила важную роль в осуществлении этих задач Волгоградского научно-исследовательского противочумного института. Напомним, глава Роспотребнадзора и губернатор Андрей Бочаров присутствовали сегодня на церемонии открытия нового, прекрасно оснащенного лабораторного корпуса этого учреждения. Принимала участие в обсуждении перспектив противочумного института и вице-премьер Татьяна Голикова в режиме онлайн.
В такой лаборатории, по мнению Анны Поповой, было бы очень интересно работать молодым специалистам. Их подготовкой с 2011 года занимается волгоградский вуз. За 14 лет из его стен вышло более 260 профильных врачей, и большинство из них работает по полученной специальности «медико-профилактическое дело». Сейчас соответствующую подготовку здесь получают свыше 330 студентов 20 регионов страны.
С ними главный санитарный врач России говорила о возможностях построения карьеры в структурах Роспотребнадзора. «У нас достаточное количество вакансий для вас, — заверила Анна Попова. — Вы можете работать в надзорной части, в лабораториях или базовых институтах, развивать информационный блок».
Она ответила на многочисленные вопросы студентов-медиков, отметила глубину их знаний и высокий уровень эрудиции, поблагодарила за стремление учиться.
«Без молодых кадров — талантливых, хорошо образованных сегодняшних студентов, а завтрашних специалистов и в защите от биологической угрозы, и от гигиенических рисков стране не обойтись, — считает Анна Попова. — Поэтому то, что сегодня делает волгоградский медицинский вуз, — это крайне важно».