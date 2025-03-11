Глава Роспотребнадзора пообщалась с волгоградскими студентами-медиками

В такой лаборатории, по мнению Анны Поповой, было бы очень интересно работать молодым специалистам. Их подготовкой с 2011 года занимается волгоградский вуз. За 14 лет из его стен вышло более 260 профильных врачей, и большинство из них работает по полученной специальности «медико-профилактическое дело». Сейчас соответствующую подготовку здесь получают свыше 330 студентов 20 регионов страны.