Bloomberg: спецпосланник Трампа планирует встретиться с Путиным в Москве

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф собирается посетить Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на проверенные источники.
По информации автора публикации, Уиткофф, отвечающий за вопросы Ближнего Востока, намерен обсудить важные вопросы с российским лидером в ходе своей поездки.
Однако детали и дата предполагаемого визита спецпосланника в российскую столицу пока не разглашаются.
Ранее государственный секретарь Соединённых Штатов Марко Рубио заявил, что дата встречи Путина и Трампа пока не назначена.