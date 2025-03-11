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Bloomberg: спецпосланник Трампа планирует встретиться с Путиным в Москве

Дата предполагаемого визита спецпосланника в Россию пока не разглашается.

Источник: Аргументы и факты

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф собирается посетить Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на проверенные источники.

По информации автора публикации, Уиткофф, отвечающий за вопросы Ближнего Востока, намерен обсудить важные вопросы с российским лидером в ходе своей поездки.

Однако детали и дата предполагаемого визита спецпосланника в российскую столицу пока не разглашаются.

Ранее государственный секретарь Соединённых Штатов Марко Рубио заявил, что дата встречи Путина и Трампа пока не назначена.