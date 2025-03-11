«Катастрофа или ужас»: В Киеве раскрыли последствия отказа Украины от перемирия

А ранее в киевской администрации заявили, что Незалежная не примет условия наземного перемирия. Советник президента Украины Сергей Лещенко отметил, что Киев предлагает остановить боевые действия на море и в воздухе, включая дроны, ракеты и баллистические системы. Он также добавил, что Украина не примет условия, которые, по его мнению, навязывает администрация США, поскольку американская военная поддержка «не играет решающей роли».