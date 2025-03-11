Bloomberg: спецпосланник Трампа Уиткофф планирует встретиться с Путиным в Москве

Официальные американские чиновники неоднократно заявляли о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным. На этот раз в Москву действительно может прилететь гость из Вашингтона, пишет в соцсети журналист Bloomberg Аннмари Хордерн.
По ее сведениям, на разговор с Владимиром Путиным нацелен специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. Дата визита пока не оглашается.
«Источники сообщили мне, что спецпосланник Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф планирует посетить Москву для встречи с президентом Владимиром Путиным», — предупредила журналист.
Напомним, в начале февраля Стив Уиткофф уже встречался с российским лидером. Он провел ряд встреч с представителями РФ и заявил, что президенты США и России смогут найти общий язык.