Меркель высказалась за увеличение расходов на оборону

БЕРЛИН, 11 марта. /ТАСС/. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель (занимала пост в 2005—2021 годах) высказалась за увеличение расходов на оборону и поддержала планы консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по изменению бюджетного правила для повышения расходов на оборону.
«Мы не сможем обойтись 2% валового национального продукта [расходов на оборону]», — сказала Меркель в беседе с главным редактором газеты Rheinische Post Морицем Дёблером. В то же время она приветствовала планируемую реформу долгового тормоза (правила, которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает). «Это обеспечивает значительно большую гибкость», — подчеркнула экс-канцлер ФРГ.
Она также считает, что Европа должна держаться вместе перед лицом нынешних политических вызовов. «Сегодня речь идет о Германии и Европе», — утверждала Меркель. По ее мнению, все в Европе чувствуют, что если они не будут держаться вместе, то их «сотрут в порошок».
Комментируя ситуацию на Украине, Меркель выступила за урегулирование конфликта дипломатическим путем. «Одних только военных средств будет недостаточно», — отметила она. «Политика должна объединять, казалось бы, несовместимые позиции», — полагает Меркель. «Не может быть просто красных линий», — резюмировала бывший канцлер Германии.
ХДС/ХСС и СДПГ намерены вынести на голосование в Бундестаг поправку в Основной закон ФРГ, которая позволит существенно увеличивать долги для финансирования растущих расходов на оборону. Для финансирования нужд Бундесвера (ВС ФРГ) ХДС/ХСС и СДПГ намерены ослабить долговой тормоз, а также привлечь дополнительные средства, в том числе за счет нового специального фонда для модернизации инфраструктуры общим объемом €500 млрд. Планируется, что военные расходы свыше 1% ВВП не будут подпадать под ограничения долгового тормоза. Сопредседатель фракции «зеленых» в Бундестаге (парламенте ФРГ) Катарина Дрёге сообщила, что фракция не намерена поддерживать данную поправку.
13 и 18 марта Бундестаг проведет специальные сессии, на которых будет обсуждаться смягчение бюджетного правила для наращивания оборонных расходов Германии.