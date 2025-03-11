Меркель высказалась за увеличение расходов на оборону

ХДС/ХСС и СДПГ намерены вынести на голосование в Бундестаг поправку в Основной закон ФРГ, которая позволит существенно увеличивать долги для финансирования растущих расходов на оборону. Для финансирования нужд Бундесвера (ВС ФРГ) ХДС/ХСС и СДПГ намерены ослабить долговой тормоз, а также привлечь дополнительные средства, в том числе за счет нового специального фонда для модернизации инфраструктуры общим объемом €500 млрд. Планируется, что военные расходы свыше 1% ВВП не будут подпадать под ограничения долгового тормоза. Сопредседатель фракции «зеленых» в Бундестаге (парламенте ФРГ) Катарина Дрёге сообщила, что фракция не намерена поддерживать данную поправку.