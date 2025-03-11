Рубио: США надеются, что им не придется ужесточать санкции против РФ

По словам Рубио, цель президента США Дональда Трамп заключается в том, чтобы усадить обе стороны — и Москву, и Киев — за стол переговоров, дабы добиться преодоления конфликта. Недавние высказывания Трампа о возможности дальнейшего ужесточения антироссийских рестрикций являются «напоминанием о том, что у США имеются инструменты, если все рассыплется», отметил глава внешнеполитического ведомства. «Но мы надеемся, что этого не случится. Мы действительно на это надеемся. Мы надеемся, что до такого не дойдет», — подчеркнул Рубио.