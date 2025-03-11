AP: На саммит по Украине в Париже приедут представители более 30 стран

В переговорах примут участие представители всех стран НАТО, за исключением США, Хорватии и Черногории. А вот Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония подключатся ко встрече удалённо.
Собеседник AP отметил, что Вашингтон не был приглашён на саммит. Это решение Европа приняла, чтобы продемонстрировать готовность взять на себя ответственность за поддержку Киева. В первой части переговоров Франция и Великобритания представят план по Украине, указано в статье. После этого другим участникам предложат высказать свою точку зрения по инициативе.
Ранее Life.ru сообщал, что Франция подтвердила выделение 195 миллионов евро на помощь Украине за счёт замороженных российских активов. Министр обороны страны Себастьян Лекорню заявил, что эти средства пойдут на поставки оружия и боеприпасов для ВСУ.