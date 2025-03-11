Президент Молдавии Майя Санду и её правящая Партия действия и солидарности (ПДС) использовали государственные ресурсы для вмешательства в избирательную кампанию соседней Румынии.
Об этом заявил экс-премьер Молдавии Владимир Филат, комментируя визит директора Национальной разведки США Тулси Габбард в Европу, в ходе которого она планирует обсудить вопросы демократии и свободы слова в ЕС.
Филат подчеркнул, что Габбард не сможет игнорировать открытое вмешательство Майи Санду, которую он назвал «руководителем партячейки Сороса в Молдове». Он отметил, что поддержка одного из кандидатов на выборах в Румынии является недопустимым вмешательством.
В заключение Филат предупредил, что превращение Молдавии в «разменную монету» в чужих играх является преступным и может иметь серьезные последствия для страны.
Ранее Центральное избирательное бюро Румынии проинформировало, что не может зарегистрировать кандидата в президенты страны Кэлина Джорджеску из-за решения Конституционного суда.