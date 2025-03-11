Филат подчеркнул, что Габбард не сможет игнорировать открытое вмешательство Майи Санду, которую он назвал «руководителем партячейки Сороса в Молдове». Он отметил, что поддержка одного из кандидатов на выборах в Румынии является недопустимым вмешательством.