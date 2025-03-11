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Экс-премьер Молдавии обвинил Санду во вмешательстве в выборы в Румынии

По словам бывшего премьера, Санду превращает Молдавию в «разменную монету» в чужих играх.

Источник: Аргументы и факты

Президент Молдавии Майя Санду и её правящая Партия действия и солидарности (ПДС) использовали государственные ресурсы для вмешательства в избирательную кампанию соседней Румынии.

Об этом заявил экс-премьер Молдавии Владимир Филат, комментируя визит директора Национальной разведки США Тулси Габбард в Европу, в ходе которого она планирует обсудить вопросы демократии и свободы слова в ЕС.

Филат подчеркнул, что Габбард не сможет игнорировать открытое вмешательство Майи Санду, которую он назвал «руководителем партячейки Сороса в Молдове». Он отметил, что поддержка одного из кандидатов на выборах в Румынии является недопустимым вмешательством.

В заключение Филат предупредил, что превращение Молдавии в «разменную монету» в чужих играх является преступным и может иметь серьезные последствия для страны.

Ранее Центральное избирательное бюро Румынии проинформировало, что не может зарегистрировать кандидата в президенты страны Кэлина Джорджеску из-за решения Конституционного суда.