Reuters узнал об увеличении интереса в ЕС к конфискации активов России

Тем не менее, по словам эксперта по праву из Университета Вирджинии Миту Гулати, последние действия Трампа подталкивают европейские страны к «попыткам сделать то, чего не хотели делать шесть месяцев назад». «Те же люди, которые говорили, что мы не собираемся полностью конфисковать активы, сейчас звонят и говорят, что мы заинтересованы в этом», — сказал Гулати, не уточнив, о каких именно странах речь.