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Карлсон заявил, что Россия победила США в конфликте на Украине

ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил в интервью с другим американским журналистом Крисом Куомо, что Россия уже победила США в конфликте на Украине, несмотря на значительный объем предоставленной Киеву помощи со стороны Вашингтона, американских наемников и поддержку ВСУ в «наведении оружия на РФ».

Источник: Reuters

«Россия попросту победила. Они одолели нас… Если вы не заметили, то Россия обогнала НАТО, включая Соединенные Штаты, по производству боеприпасов один к четырем. Так что мы просто проиграли войну и не ведем переговоры с позиции силы… это ужасно для нас», — сказал он.

По словам Карлсона, США показали свою слабость в ходе конфликта, несмотря на военную помощь ВСУ, «наведение оружия на Россию», а также тот факт, что «многие американцы сражаются на Украине».

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.