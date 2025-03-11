Нардеп Дмитрук после шутки Зеленского о костюме заявил об упадке тирании

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук прокомментировал язвительную шутку Владимира Зеленского о его внешнем виде. Об этом сообщает РИА Новости.
На церемонии вручения Шевченковской премии Зеленский с ухмылкой извинился перед зрителями за отсутствие костюма и появился в привычной черной кофте. Дмитрук отреагировал на это, написав: «На ваших глазах тирания в упадке».
Внешний облик Зеленского на официальных мероприятиях нередко становился причиной для обсуждений. Его игнорирование протокольных норм в определенный момент стало своеобразной визитной карточкой, вызывая неоднозначную реакцию как среди политиков, так и среди общественности.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский предложил отправлять Владимира Зеленского обратно на Украину, если он снова прилетит в Вашингтон без делового костюма.