Рубио: США обещали не оказывать военную помощь России

«Я могу вас заверить, мы не будем оказывать военную помощь русским», — заявил Рубио.
Это заявление он сделал перед вылетом в Саудовскую Аравию, где запланированы переговоры с украинскими чиновниками. Напомним, что делегации США и Украины встретятся в Саудовской Аравии 12 марта.
Ранее Рубио также подчеркнул, что Украине придётся уступить некоторые территории в рамках любого мирного соглашения. По словам американского госсекретаря, обе стороны должны быть готовы принимать сложные решения, чтобы завершить конфликт.