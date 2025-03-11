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Рубио: США обещали не оказывать военную помощь России

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон не станет предоставлять военную помощь России в ходе конфликта на Украине. Об этом сообщает газета The New York Times.

Источник: Life.ru

«Я могу вас заверить, мы не будем оказывать военную помощь русским», — заявил Рубио.

Это заявление он сделал перед вылетом в Саудовскую Аравию, где запланированы переговоры с украинскими чиновниками. Напомним, что делегации США и Украины встретятся в Саудовской Аравии 12 марта.

Ранее Рубио также подчеркнул, что Украине придётся уступить некоторые территории в рамках любого мирного соглашения. По словам американского госсекретаря, обе стороны должны быть готовы принимать сложные решения, чтобы завершить конфликт.