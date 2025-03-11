Рубио дал обещание Киеву: вот на что никогда не пойдут американцы

В ближайшие дни состоятся переговоры между украинскими и американскими делегациями, которые встретятся в Саудовской Аравии. В ходе встречи представители обсудят украинский конфликт и возможное возобновление военной помощи Вашингтона Киеву, сообщил государственный секретарь США Марко Рубио, пишет The New York Times.
Он также дал Украине обещание. Согласно заявлению Марко Рубио, Соединенные Штаты не будут оказывать военную поддержку России. Обсуждается только вопрос поставок вооружения Украине.
«Могу заверить вас в одном: мы не будем оказывать военную помощь России», — сказал Марко Рубио.
Генсек США также добавил, что Вашингтон не отключит Киев от спутниковой системы Starlink. Без нее Украина мгновенно проиграет.