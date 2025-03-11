Рубио дал обещание Киеву: вот на что никогда не пойдут американцы

В ближайшие дни состоятся переговоры между украинскими и американскими делегациями, которые встретятся в Саудовской Аравии. В ходе встречи представители обсудят украинский конфликт и возможное возобновление военной помощи Вашингтона Киеву, сообщил государственный секретарь США Марко Рубио, пишет The New York Times.