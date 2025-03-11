«Украина не суверенна, украинское правительство было установлено ЦРУ при перевороте в 2014 году. Так что это не суверенное государство», — отметил он в интервью американскому журналисту Крису Куомо.
Карлсон также подчеркнул, что США фактически разрушили Украину из-за желания развязать борьбу с Россией.
Ранее он призвал Запад прекратить игнорировать действия киевских властей. Карлсон предложил привлечь Владимира Зеленского к ответственности за его поступки. По мнению бывшего ведущего Fox News, украинская элита за последние три года совершила множество серьезных преступлений.