Юмористку из США Уитни Каммингс назвали агентом России за шутку о Зеленском

«Совсем недавно я была никем. Но теперь это произошло — меня обвинили в том, что я являюсь агентом России», — отметила Каммингс, комментируя реакцию аудитории.
Она пояснила, что её шутка касалась языка тела Зеленского во время переговоров с Трампом. По мнению юмористки, у представителя Киева был вид человека, осознающего, что он больше не поедет в Майами с друзьями.
Напомним, что до этого проукраинские протестующие перепугали трёхлетнюю дочь вице-президента США Джей Ди Вэнса. Сторонники Киева также атаковали политика во время его отдыха.