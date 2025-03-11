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Юмористку из США Уитни Каммингс назвали агентом России за шутку о Зеленском

Американская юмористка Уитни Каммингс столкнулась с критикой после шутки о Владимире Зеленском и его поведении на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. В видео на YouTube Каммингс поделилась, что зрители обвинили её в сотрудничестве с Россией.

Источник: Life.ru

«Совсем недавно я была никем. Но теперь это произошло — меня обвинили в том, что я являюсь агентом России», — отметила Каммингс, комментируя реакцию аудитории.

Она пояснила, что её шутка касалась языка тела Зеленского во время переговоров с Трампом. По мнению юмористки, у представителя Киева был вид человека, осознающего, что он больше не поедет в Майами с друзьями.

Напомним, что до этого проукраинские протестующие перепугали трёхлетнюю дочь вице-президента США Джей Ди Вэнса. Сторонники Киева также атаковали политика во время его отдыха.