WSJ: В КНР против встречи Трампа с Си в США после ссоры с Зеленским

Ранее стало известно, что Пекин и Вашингтон обсуждают возможность встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина в июне — в месяц, когда оба лидера отмечают дни рождения. Это может стать символичным жестом доброй воли на фоне торговых разногласий. Хотя официальных заявлений пока нет, сам факт переговоров указывает на стремление к стабилизации отношений. Тем временем сам Трамп уже получил неожиданный дипломатический жест — президент Украины Владимир Зеленский отправил ему письмо с извинениями за инцидент в Овальном кабинете Белого дома, сообщает RT. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, этот шаг был важным сигналом для дальнейших отношений.