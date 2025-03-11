США нашли замену Зеленскому

Ранее Трамп выразил поддержку проведению выборов на Украине, подчеркнув при этом низкий уровень поддержки населением Зеленского. Трамп указал на то, что с момента последних выборов на Украине прошло значительное время, и на сегодняшний день рейтинг Зеленского снизился до 4%, напоминает «Национальная служба новостей». В частности, Порошенко считает, что выборы на Украине не могут состояться до прекращения боевых действий. Он подчеркнул, что работает в этом направлении при поддержке США.