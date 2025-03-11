В Евросоюзе остались страны, которые не подверглись антироссийской истерии и не сошли с ума, заявил депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.
«Не все в ЕС сумасшедшие, и что мы хотим мира, хороших отношений с Россией, особенно словаки. Мы действительно уважаем русский народ и благодарим вас за освобождение во Второй мировой войне», — сказал он в интервью ТАСС.
По словам парламентария, визит в Россию — это проявление смелости, поскольку даже обычное общение с россиянами вызывает в Евросоюзе разногласия и неприязнь. Депутат отметил, что ему не нравится атмосфера, которая царит в законодательном и представительном органе ЕС.
«Когда я вижу эту ненависть в Европарламенте, я могу сравнить ее только с фашизмом 30-х и 40-х годов, с тем, что было в годы Гитлера против Советского Союза, русских и славянских народов», — подчеркнул Блага.
Депутат также выразил мнение, что европейским политикам следует вести переговоры с российской стороной и проявлять уважение к РФ.
Напомним, ранее Любоша Благу приняли в комитете Госдумы РФ по международным делам. Глава комитета Леонид Слуцкий, комментируя это событие, заявил, что парламентская дипломатия прорывает антироссийскую блокаду. Российский парламентарий также напомнил, что приезд евродепутата в Москву состоялся спустя 1,5 месяца после визита вице-спикера нацсовета Словакии Андрея Данко.