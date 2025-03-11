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Спецпосланник Трампа Уиткофф планирует встретиться с Путиным в четверг 13 марта

Стивен Уиткофф встретится с президентом ОАЭ, премьером Катара и, возможно, с президентом России.

Источник: Комсомольская правда

Журналист портала Axios Барак Равид опубликовал расписание встреч специального посланника президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа. В четверг, 13 марта, он планирует посетить Москву и побеседовать с российским лидером Владимиром Путиным. Однако всё еще может измениться.

Стивен Уиткофф также встретится с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Беседа состоится в Абу-Даби.

«В среду запланированы переговоры о заложниках в Газе в Дохе и встреча с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани. В четверг — возможная встреча с Владимиром Путиным в Москве», — резюмировал журналист.

О приезде Стивена Уиткоффа в Москву писал также корреспондент Bloomberg. Он подтвердил, что спецпосланник желает встретиться с Владимиром Путиным.