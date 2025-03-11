Bloomberg: встреча Уиткоффа и Путина планируется до 16 марта

В дополнение к этому, Reuters утверждает, что Уиткофф уже имел встречу с Путиным в феврале текущего года, после которой вернулся в США с американцем Марком Фогелем, освобожденным из российского заключения. При этом по данным журналиста Axios, спецпосланник Трампа планирует провести встречу с Путиным 13 марта. Официальные представители РФ и США пока не подтвердили информацию о предстоящем визите.