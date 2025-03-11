На Тайване хотя ввести уголовное наказание для заявивших о верности КНР

Как сообщило в январе 2025 года Бюро национальной безопасности Тайваня, число лиц, привлеченных на острове к ответственности по обвинению в шпионаже в пользу материкового Китая, резко выросло в 2024 году до 64, тогда как в 2023 году их было 48. При этом по таким делам все чаще проходят бывшие и действующие военные: в 2024 году были привлечены к ответственности по такому обвинению 15 отставных и 28 действующих военнослужащих Тайваня.