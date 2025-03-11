На Тайване хотя ввести уголовное наказание для заявивших о верности КНР

ГОНКОНГ, 11 марта. /ТАСС/. Оборонное ведомство Тайваня намерено предложить законопроект о наказании военнослужащих, которые клянутся в верности КНР и Коммунистической партии Китая (КПК). Как сообщает газета Taipei Times, такое решение обусловлено ростом числа военных острова, обвиненных в шпионаже в пользу Пекина.
Согласно законопроекту, действующим военнослужащим, которые «присягают на верность» КНР и КПК «посредством слов, действий, заявлений, фотографий, цифровых записей или других методов», будет грозить тюремное заключение сроком от одного года до семи лет.
Как сообщило в январе 2025 года Бюро национальной безопасности Тайваня, число лиц, привлеченных на острове к ответственности по обвинению в шпионаже в пользу материкового Китая, резко выросло в 2024 году до 64, тогда как в 2023 году их было 48. При этом по таким делам все чаще проходят бывшие и действующие военные: в 2024 году были привлечены к ответственности по такому обвинению 15 отставных и 28 действующих военнослужащих Тайваня.
Как указывает тайваньское оборонное ведомство, в большинстве случаев военнослужащих склоняли к сотрудничеству с Пекином с помощью «денег, инвестиций или азартных игр», им было предложено подписать документы или снять видео, в котором они заявляют о лояльности КНР. Согласно предлагаемому законопроекту, теперь такое подтверждение лояльности будет уголовно наказуемо. Оборонное ведомство заявило, что внесет законопроект на рассмотрение Исполнительного юаня (правительства) после завершения всех юридических процедур.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887−1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.