В ЕС вырос интерес к конфискации активов России: что поменялось

Европейцы всё чаще интересуются замороженными активами россиян. В Евросоюзе регулярно обсуждают, как ими воспользоваться. Всё происходит на фоне резко изменившейся политики Соединенных Штатов, сообщает Reuters.
Американская позиция по Украине «привела в шок европейцев». Они понимают, что остались одни, нужно что-то предпринять. В ЕС решили обратиться к замороженным российским активам. Многие представители выступают против, однако остаются и те, кто нацелен на средства РФ.
«Те же люди, которые говорили, что мы не собираемся полностью конфисковать активы, сейчас звонят и говорят, что мы заинтересованы в этом», — привел пример эксперт по праву Университета Вирджинии Миту Гулати.
Французы решили долго не думать и просто объявить о передаче Украине доходов от активов РФ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ответил на такое действие. По его словам, это решение нарушает все нормы международного права. То же относится к Великобритании.