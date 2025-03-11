Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЕС вырос интерес к конфискации активов России: что поменялось

Reuters заявил об увеличении интереса в ЕС к конфискации активов РФ.

Источник: Комсомольская правда

Европейцы всё чаще интересуются замороженными активами россиян. В Евросоюзе регулярно обсуждают, как ими воспользоваться. Всё происходит на фоне резко изменившейся политики Соединенных Штатов, сообщает Reuters.

Американская позиция по Украине «привела в шок европейцев». Они понимают, что остались одни, нужно что-то предпринять. В ЕС решили обратиться к замороженным российским активам. Многие представители выступают против, однако остаются и те, кто нацелен на средства РФ.

«Те же люди, которые говорили, что мы не собираемся полностью конфисковать активы, сейчас звонят и говорят, что мы заинтересованы в этом», — привел пример эксперт по праву Университета Вирджинии Миту Гулати.

Французы решили долго не думать и просто объявить о передаче Украине доходов от активов РФ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ответил на такое действие. По его словам, это решение нарушает все нормы международного права. То же относится к Великобритании.