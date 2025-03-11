Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Тирания в упадке»: В Раде раскритиковали Зеленского за внешний вид

Глава киевского режима Владимир Зеленский снова оказался в центре внимания из-за своего внешнего вида. На церемонии вручения Шевченковской премии экс-комик появился в чёрной кофте, извинившись за отсутствие костюма.

Источник: Life.ru

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук не остался в стороне и высмеял Зеленского в своих соцсетях, написав: «На ваших глазах тирания в упадке».

Напомним, 28 февраля Владимир Зеленский посетил Белый дом с целью подписания соглашения по украинским ресурсам. Однако стандартные переговоры обернулись настоящим шоу. Президент США Дональд Трамп в шутку отметил, что Зеленский «приоделся». В ходе встречи экс-комика упрекнули в неуважении к Соединённым Штатам. Гостя с Украины буквально выгнали из Белого дома и призвали извиниться.