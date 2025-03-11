«Тирания в упадке»: В Раде раскритиковали Зеленского за внешний вид

Напомним, 28 февраля Владимир Зеленский посетил Белый дом с целью подписания соглашения по украинским ресурсам. Однако стандартные переговоры обернулись настоящим шоу. Президент США Дональд Трамп в шутку отметил, что Зеленский «приоделся». В ходе встречи экс-комика упрекнули в неуважении к Соединённым Штатам. Гостя с Украины буквально выгнали из Белого дома и призвали извиниться.