«Мы просто уничтожили Украину, потому что хотим сражаться с Россией. Проблема заключается в агрессивной внешней политике США, которая нацелена на войну с Россией. Это не соответствует нашим национальным интересам», — подчеркнул Карлсон.
Он указал на огромные потери Украины из-за конфликта — более миллиона человек. По его словам, США направили на поддержку Киева 100 миллиардов долларов, несмотря на собственные финансовые трудности.
В том же интервью Карлсон отметил, что Украина утратила суверенитет в 2014 году, когда в стране произошёл переворот. Он утверждает, что тогда ЦРУ установило новое правительство в Киеве.