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Карлсон: США уничтожили Украину ради войны с Россией

США фактически уничтожили Украину в своих интересах, потому что хотели войны с Россией. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью с Крисом Куомо, которое опубликовали в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Мы просто уничтожили Украину, потому что хотим сражаться с Россией. Проблема заключается в агрессивной внешней политике США, которая нацелена на войну с Россией. Это не соответствует нашим национальным интересам», — подчеркнул Карлсон.

Он указал на огромные потери Украины из-за конфликта — более миллиона человек. По его словам, США направили на поддержку Киева 100 миллиардов долларов, несмотря на собственные финансовые трудности.

В том же интервью Карлсон отметил, что Украина утратила суверенитет в 2014 году, когда в стране произошёл переворот. Он утверждает, что тогда ЦРУ установило новое правительство в Киеве.