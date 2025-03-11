Лавров проведет переговоры с генсеком ОБСЕ

В Москве состоятся переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу. Это будет первый визит главного должностного лица этой организации в Россию за более чем три с половиной года.
Как сообщили в МИД России, ранее очные контакты с руководством ОБСЕ ограничивались краткими встречами на полях министерских заседаний, включая собрания министров иностранных дел. Лавров принимал участие в последних заседаниях, проходивших в 2023 и 2024 годах в Северной Македонии и на Мальте соответственно.
В свою очередь, деятельность ОБСЕ подвергалась критике со стороны России, особенно из-за ее позиции в отношении украинского конфликта. Москва считает, что площадка используется Западом для продвижения своих интересов.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала инициировать расследование после того, как появились сообщения о том, что наблюдатели миссии ОБСЕ передавали Вооруженным силам Украины данные о местонахождении подразделений ЛНР и ДНР.