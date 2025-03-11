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Стала известна дата возможного приезда спецпосланника США к Путину

Специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве в четверг, 13 марта. Об этом сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид.

Источник: Life.ru

«По предварительному графику, в вторник Уиткофф встретится с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби. В среду он обсудит вопросы заложников в Газе в Дохе и встретится с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани. В четверг возможна встреча с Путиным в Москве», — написал Равид в соцсети Х.

Журналист указал, что Уиткофф запланировал поездку в Москву в конце этой недели, но добавил, что «всё еще может измениться».

Ранее о поездке Уиткоффа в Москву сообщила журналистка Bloomberg Аннмари Хордерн. Однако точную дату она не называла.