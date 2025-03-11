Стала известна дата возможного приезда спецпосланника США к Путину

«По предварительному графику, в вторник Уиткофф встретится с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби. В среду он обсудит вопросы заложников в Газе в Дохе и встретится с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани. В четверг возможна встреча с Путиным в Москве», — написал Равид в соцсети Х.