Axios: Уиткофф рассчитывает встретиться с Путиным 13 марта

В предварительном расписании Уиткоффа запланированы ряд встреч: во вторник он встретится с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби. В среду спецпосланник будет обсуждать вопросы, связанные с заложниками в Газе, и проведет переговоры с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани в Дохе.