Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: Уиткофф рассчитывает встретиться с Путиным 13 марта

Спецпосланник президента США планирует прилететь в Москву до конца недели.

Источник: Аргументы и факты

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве в четверг, 13 марта. Об этом сообщил в понедельник корреспондент портала Axios Барак Равид.

Он отметил, что источник подтвердил планы Уиткоффа, добавив, что «поездка в Москву запланирована на конец этой недели», но все еще возможны изменения в графике.

В предварительном расписании Уиткоффа запланированы ряд встреч: во вторник он встретится с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби. В среду спецпосланник будет обсуждать вопросы, связанные с заложниками в Газе, и проведет переговоры с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани в Дохе.

Сообщается, что встреча с Путиным в Москве запланирована на четверг, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее государственный секретарь Соединённых Штатов Марко Рубио заявил, что дата встречи Путина и Трампа пока не назначена.