Axios: Уиткофф рассчитывает встретиться с Путиным 13 марта

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве в четверг, 13 марта. Об этом сообщил в понедельник корреспондент портала Axios Барак Равид.
Он отметил, что источник подтвердил планы Уиткоффа, добавив, что «поездка в Москву запланирована на конец этой недели», но все еще возможны изменения в графике.
В предварительном расписании Уиткоффа запланированы ряд встреч: во вторник он встретится с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби. В среду спецпосланник будет обсуждать вопросы, связанные с заложниками в Газе, и проведет переговоры с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани в Дохе.
Сообщается, что встреча с Путиным в Москве запланирована на четверг, однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Ранее государственный секретарь Соединённых Штатов Марко Рубио заявил, что дата встречи Путина и Трампа пока не назначена.