США уничтожили Украину, желая сражаться против РФ, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью телеведущему Крису Куомо.
«Беда заключается в стремлении американской внешней политики к военному конфликту с Россией. Для меня это не имеет никакого смысла… Это не отвечает нашим интересам как нации», — сказал он.
Карлсон назвал ужасным тот факт разрушения Украины. Журналист также выразил мнение, что эта страна не является суверенным государством.
Он пояснил, что в рамках государственного переворота, который был совершён на Украине в 2014 году, Центральное разведывательное управление США сформировало в Киеве правительство, подконтрольное Вашингтону.
Кроме того, Карлсон добавил, что бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон приезжал в украинскую столицу и зачитывал послание прежней американской администрации, в котором киевскому режиму запрещалось вести мирные переговоры.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News выразил мнение, что Украина может погибнуть. Так он ответил на вопрос, касающийся прекращения американской помощи Киеву.
Прогнозист, профессор Хельсинского университета Туомас Малинен, комментируя последствия конфликта в Белом доме между Трампом и Владимиром Зеленским, предположил, что на Украине может быть установлено временное правительство, поскольку американский лидер уже не считает главу киевского режима подходящей фигурой для мирного процесса в конфликте.