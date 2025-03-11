Политолог Гафарова: Киев на переговорах с США будет тянуть время

«Понятно, что на украинцев оказывают давление и американцы, и некоторые бывшие союзники в Европе, но тем не менее, они никак не могут смириться с тем, что они проигрывают войну с Россией и должны уступить. У России есть конкретные задачи в рамках специальной военной операции, но амбиции Зеленского и его окружения могут сыграть против Украины», — сказал сенатор.