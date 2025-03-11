AP: на саммит по Украине в Париже приедут представители более 30 стран

Согласно информации AP, Вашингтон не получил приглашение на саммит, что стало решением Европы, стремящейся продемонстрировать свою самостоятельность в поддержке Киева. В первой части переговоров Франция и Великобритания представят свой план в отношении Украины, после чего другим участникам будет предложено высказать свои мнения по предложенной инициативе.