На саммите по Украине, который пройдет 11 марта в Париже, ожидается участие военных представителей более чем 30 стран. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на свои источники.
В переговорах примут участие делегаты всех государств НАТО, за исключением США, Хорватии и Черногории. Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония будут участвовать в обсуждении дистанционно.
Согласно информации AP, Вашингтон не получил приглашение на саммит, что стало решением Европы, стремящейся продемонстрировать свою самостоятельность в поддержке Киева. В первой части переговоров Франция и Великобритания представят свой план в отношении Украины, после чего другим участникам будет предложено высказать свои мнения по предложенной инициативе.
Ранее депутат Государственной думы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев заявил, что лидеры Евросоюза и Великобритании на данный момент не заинтересованы в завершении конфликта на Украине, так как прекращение боевых действий со стороны России приведёт к сокращению её расходования ресурсов.