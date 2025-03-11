Соединённым Штатам и Украине придётся согласиться на условия России для ведения мирных переговоров, поскольку Вашингтон и Киев не имеют рычагов воздействия на Москву, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Зеленский сделку заключать не будет. Россия четко объяснила свои условия. И только когда они будут соблюдены, могут начаться переговоры», — сказал он в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Эксперт также выразил мнение, что нет причин рассматривать Европу как ещё одного участника переговорного процесса. Джонсон пояснил, что европейские войска не имеют опыта и испытывают дефицит снаряжения.
По его словам, такая сверхдержава, как США, не может диктовать свои условия России. Кроме того, экс-аналитик ЦРУ добавил, что Соединённые Штаты зависят от российских удобрений и урана.
Напомним, 9 марта президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва не будет никому уступать в ситуации на Украине. Он уточнил, что России нужен вариант мира, который бы её устраивал и гарантировал стране спокойствие на длительную историческую перспективу.