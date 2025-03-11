Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США и Украине придётся согласиться на условия РФ

Напомним, 9 марта президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва не будет никому уступать в ситуации на Украине. Он уточнил, что России нужен вариант мира, который бы её устраивал и гарантировал стране спокойствие на длительную историческую перспективу.