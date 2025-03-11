«Если хотите продавать американский газ в Европу, вам нужно остановить все российские маршруты. Прежде всего, необходимо уничтожить “Северный поток”. Американцы это сделали. Все знают, кто стоит за этим, хотя в геополитике иногда правду скрывают», — приводит комментарий депутата ТАСС.
Он также указал на ещё один маршрут поставок российского газа в Европу через Украину. Однако Киев, по требованию своих спонсоров, уточнил парламентарий, прекратил его эксплуатацию. Блага добавил, что существует и третий маршрут — «Турецкий поток». Теперь Владимир Зеленский пытается заблокировать и его. По его мнению, это опасная игра для Евросоюза.
Напомним, что Еврокомиссия уже второй раз переносит публикацию плана полного отказа от российского газа. Изначально информация должна была появиться 26 марта, но теперь сроки не определили.