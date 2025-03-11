Он также указал на ещё один маршрут поставок российского газа в Европу через Украину. Однако Киев, по требованию своих спонсоров, уточнил парламентарий, прекратил его эксплуатацию. Блага добавил, что существует и третий маршрут — «Турецкий поток». Теперь Владимир Зеленский пытается заблокировать и его. По его мнению, это опасная игра для Евросоюза.