Парламенты Иркутской области и Республики Бурятия подписали соглашение о сотрудничестве

Свои подписи на документе поставили спикер парламента Приангарья Александр Ведерников и председатель Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Павлов. Церемония подписания прошла в Улан-Удэ, город посетил Александр Ведерников вместе с заместителями председателя областного парламента Кузьмой Алдаровым и Натальей Дикусаровой.
Планируется, что в рамках соглашения парламенты двух регионов будут сотрудничать в реализации национальных проектов, а также в области конституционного и государственного строительства, местного самоуправления, готовить законодательные инициативы федерального уровня, обсуждать поступающие проекты федеральных законов, вести мониторинг федерального и регионального законодательства, осуществлять парламентский контроль.
По словам Владимира Павлова, соглашение является важным шагом в достижении общих целей, в том числе по подготовке совместных законодательных инициатив. «Между нашими парламентами выстроились давние хорошие отношения. Соглашение, общие наработки будут способствовать еще более эффективной и плодотворной работе, а значит, и дальнейшему развитию законодательства, повышению качества жизни жителей наших регионов, развитию экономики», — отметил парламентарий.
Как заметил Александр Ведерников, у Республики Бурятия и Иркутской области — много точек соприкосновения, в первую очередь — это Байкал. Вопросы охраны природы, развития туристической отрасли и сохранения баланса антропогенной нагрузки, развития населенных пунктов на берегу озера — точки приложения совместных усилий, добавил спикер. Общей задачей он назвал обеспечение взаимодействия профильных комитетов двух парламентов и обмен положительными практиками.
Рассказывая о некоторых из них, реализуемых парламентариями Иркутской области, Александр Ведерников выделил выездную работу комитетов и Общественного совета при Заксобрании в территориях области, ежемесячную работу в избирательных округах в рамках муниципальной недели, которая позволяет эффективнее решать важные для жителей проблемы. Спикер также отметил работу парламентариев Народного Хурала по сохранению бурятского языка.
Кроме того, участники встречи обратили внимание на необходимость обмена опытом по реализации мероприятий, направленных на поддержку участников СВО и их семей, организацию реабилитации военнослужащих, решение других задач, в том числе в сфере сельского хозяйства, экологии и благоустройства, сообщает пресс-служба ЗС.
Александр Ведерников подчеркнул, что заключение соглашения о сотрудничестве открывает новую страницу в истории сибирского парламентаризма: «Нам, регионам-соседям, стратегически важно укреплять связи, совместно работать над решением общих актуальных вопросов. У нас общие корни, культура, история, природа. Это прочный фундамент для укрепления дружественных связей».