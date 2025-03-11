Парламенты Иркутской области и Республики Бурятия подписали соглашение о сотрудничестве

Рассказывая о некоторых из них, реализуемых парламентариями Иркутской области, Александр Ведерников выделил выездную работу комитетов и Общественного совета при Заксобрании в территориях области, ежемесячную работу в избирательных округах в рамках муниципальной недели, которая позволяет эффективнее решать важные для жителей проблемы. Спикер также отметил работу парламентариев Народного Хурала по сохранению бурятского языка.