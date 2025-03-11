В Европе заявили о плане Орбана по срыву санкций против России

«Дипломаты заявили, что, по их мнению, Будапешт частично придержал огонь, чтобы сохранить боеприпасы для большого сражения на следующей неделе — важнейшего решения о продлении пакета санкций ЕС», — отмечает издание.
По его данным, на саммите в четверг лидеры Европейского Союза просто обходили Венгрию, которая отказалась подписать заявление, которое поддержали все остальные лидеры Европейского Союза. Будапешт при этом не казался слишком обеспокоенным, говорится в материале.
«Но такой подход Орбана может быть больше связан с тем фактом, что на собрании не было принято никаких фактических решений. Следующий саммит, намеченный на 20 марта, может оказаться более трудоемким», — предполагает автор.
После визита в Вашингтон на прошлой неделе министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ожидает ответа на письмо, которое Венгрия направила главному дипломату Европейского Союза Кае Каллас по поводу газовой ссоры его страны с Украиной, прежде чем рассматривать вопрос о продлении рестрикций.
Венгрия и Словакия недовольны решением Украины прекратить транзит газа из России в ЕС. Переговоры под председательством Европейской комиссии до сих пор не увенчались успехом.