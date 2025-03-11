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ФСБ перекрыла в Новосибирске канал незаконной миграции

Канал незаконной миграции пресекли сотрудники УФСБ России по Новосибирской области.

Источник: РИА "Новости"

Через него было легализовано свыше 300 иностранцев, сообщила пресс-служба ведомства.

Незаконный бизнес организовала семейная пара, причем руководила им 35-летняя подозреваемая, находившаяся за пределами Новосибирской области. За вознаграждение супруги оформляли иностранцам фиктивные трудовые договоры и поддельные миграционные документы. По материалам УФСБ следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Подозреваемую объявили в федеральный розыск, ее супругу избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.