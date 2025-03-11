ФСБ перекрыла в Новосибирске канал незаконной миграции

Незаконный бизнес организовала семейная пара, причем руководила им 35-летняя подозреваемая, находившаяся за пределами Новосибирской области. За вознаграждение супруги оформляли иностранцам фиктивные трудовые договоры и поддельные миграционные документы. По материалам УФСБ следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).